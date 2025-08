“Bruca senza frontiere”: due giorni di sport e giochi in spiaggia

Archiviato con successo il primo evento estivo “Cinemàre” con le proiezioni di due pellicole nella piazzetta Morana, Le follie dell’imperatore ed Yes Man, Bruca si prepara a vivere la due giorni di giochi ed attività sportive nella sua dorata spiaggia. Ad organizzare, per il terzo anno consecutivo, questo evento estivo è l’associazione “Bruca senza frontiere” composta da un gruppo di giovani che ha guardato al passato quando, grazie al vulcanico Pippo Puglisi, questa parte del litorale sciclitano diventava l’ombelico dell’estate richiamando tanti giovani da ogni parte della costa. Previsti, nella due giorni, un torneo di bocce, castelli di sabbia a squadre, torneo con giochi in spiaggia. A conclusione il 10 agosto il “Millennial Party” sulla sabbia e sotto le stelle per mandare in soffitta un evento che racchiude anche il 3° memorial Pippo Puglisi, uomo dal grande amore per il palcoscenico. “Grazie a chi ha reso possibile la magia di Cinemàre – hanno commentato in queste ore i giovani organizzatori della manifestazione – dalla scelta del film, alla sistemazione delle sedie, alla gestione di luci e suoni. Ogni mano, ogni idea, ogni gesto ha fatto la differenza.

Bruca Senza Frontiere siete voi che ci credete e ci mettete cuore. Ognuno ha fatto la sua parte, e si è visto”.

