Brandisce coltello e aggredisce i carabinieri: denunciato tunisino a Punta Braccetto

Brandiva un coltello e minacciava le persone. E’ stato denunciato dai carabinieri di Ragusa un trentenne tunisino a Punta Braccetto. L’uomo è stato trovato in evidente stato di agitazione dai carabinieri intervenuti: durante la perquisizione è stato trovato e sequestrato il coltello a serramanico lungo 16 cm.

HA TENTATO DI AGGREDIRE ANCHE I CARABINIERI

Data la sua mancanza di documenti è stato fatto salire a bordo della gazzella per essere accompagnato in caserma. Durante il tragitto, però, l’uomo ha simulato un malore, costringendo i Carabinieri a fermarsi. In quel momento, ha attaccato i Carabinieri con violenza, li ha strattonati e colpiti al volto e agli arti nel tentativo di fuggire. Nonostante le ferite subite, i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a portarlo in sicurezza agli uffici di Piazza Caduti di Nassirya.

Dopo essere stato identificato, il trentenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di porto abusivo di arma, lesioni e violenza a pubblico ufficiale.