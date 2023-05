Boom di visitatori per la Festa delle Milizie a Scicli. FOTO

Le dichiarazioni del sindaco di Scicli, Mario Marino: "Se la giornata di venerdì era stata caratterizzata dalla gastronomia, con l'amicizia dolciaria tra Scicli e Castelbuono in occasione dell'inaugurazione della Sagra della Testa di Turco, quella di sabato è stata segnata dal tema medievale, con il corteo storico medievale dell`Associazione Culturale Madrigale di Buccheri, animato dal gruppo "Tamburi di Buccheri". Il terzo ed ultimo giorno della festa è stato un omaggio all`Ottocento, con un gran ballo a corte con musiche e costumi d'epoca dell`associazione "Danzando l`800" che ha animato Piazza Italia e le vie del centro storico, accompagnati dalla banda Ottaviano Penna, ed alla pasticceria siciliana e la sua simbologia con la presentazione del libro "La Tavola è festa" di Anna Martano

Ringrazio il Vicario Foraneo, Padre La China, ed il Parroco della Chiesa Madre S. Guglielmo, Padre Lauretta, gli uffici comunali, la Giunta, in particolare l`Ass.re Gianni Falla, che ha curato l'organizzazione della festa per il Comune, l`Ass.re Cettina Portelli, che ha seguito l'organizzazione della Sagra per l`Ente, e l`Esperto alla Cultura, Elio Tasca. Ringrazio le Forze dell'Ordine, la Polizia Municipale, il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile, coordinato dall`Ass.re Giannone, e la ditta Impregico. Un sincero ringraziamento lo estendo al cast attori della Sacra Rappresentazione, al Direttore Artistico, Marco Guastella, al regista, Germano Martorana, ed allo staff tecnico, alle associazioni che si sono susseguite nella tre giorni di eventi folcloristici ed alle pasticcerie "Elio", "Tentazioni di Zucchero " e "Andrea Giannone ", l`Euroform e l`Istituto Alberghiero del "Q. Cataudella" per aver animato gli stand della Sagra. Infine, ringrazio gli operatori della pubblica informazione che hanno seguito e raccontato la festa della nostra Patrona".