Bonus Sicilia click day: mercoledì audizione in commissione Ars. Per Confcommercio: "Cambiare modalità" - Ragusa Oggi

“Oggi è il giorno del click day ma il portale allestito dalla Regione Sicilia è già andato in tilt”. E’ quanto denuncia il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, secondo cui le aziende che avrebbero potuto usufruire del cosiddetto Bonus Sicilia non hanno avuto neppure l’opportunità di partecipare, di potere inoltrare la propria istanza. “Tutte le preoccupazioni che avevamo già manifestato nei giorni scorsi – spiega Manenti – si sono, purtroppo, concretizzate. Il portale, tra l’altro, sembra avere fatto registrare una violazione di sicurezza che può comportare la distruzione, la modifica o l’accesso ai dati personali trasmessi.





Tutto, per quanto risulta dallo stesso portale, è stato rinviato all’8 ottobre, cioè giovedì, sempre a partire dalle 9. Quanto accaduto era stato da noi previsto e la Regione non ci ha ascoltato. Insomma, avevamo sollecitato la variazione del bando e ora, quello che è successo, ci conforta ancora di più circa la fondatezza delle nostre sollecitazioni, che, del resto, traggono spunto dalle indicazioni provenienti dalle imprese nostre associate, la maggior parte delle quali ha fatto registrare serie difficoltà.





Per questo motivo, accogliamo di buon grado l’audizione in commissione Attività produttive all’Ars, come da nostra richiesta, fissata per mercoledì 7 ottobre alle 12. L’audizione si terrà in videoconferenza. Convocata dal presidente Orazio Ragusa, la stessa audizione contempla la presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive, Domenico Turano. Manifesteremo le nostre perplessità sull’iter seguito per il click day. Auspichiamo che la Regione possa in qualche modo intervenire, risolvendo le numerose criticità registrate”.