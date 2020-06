Bonus biciclette: le due ruote vanno a ruba. Quest'anno tutti sulla ciclabile - Ragusa Oggi

Bonus biciclette: le due ruote vanno a ruba. Quest’anno tutti sulla ciclabile

Quest’anno la pista ciclabile di Marina di Ragusa sarà decisamente affollata. Tutti pazzi per le biciclette. Una vera e propria corsa all’acquisto alla luce del bonus del Governo nazionale. Il ministero dell’Ambiente è riuscito a recuperare, dai bilanci di varie direzioni del dicastero, altri 70 milioni di euro per il bonus biciclette che si vanno ad aggiungere ai 120 milioni del bonus mobilita’, previsto dal Dl Rilancio. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa nei giorni scorsi in un question time al Senato. L’auspicio del ministro e’ che, in fase di conversione del decreto legge, il parlamento trovi altre risorse, almeno 50 milioni, da mettere sul bonus.

E i ragusani si sono trovati tutti improvvisamente appassionati di biciclette. In alcuni grandi magazzini i reparti sono praticamente vuoti ma anche nei negozi specializzati le vendite vanno a gonfie vele.

fonte La Sicilia