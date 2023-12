Bollo auto: se si è in regola, la regione effettua uno sconto del 10%

Le recenti novità proposte dall’assessorato all’Economia della Regione Siciliana puntano a fornire agevolazioni significative per gli automobilisti in regola e ad incentivare il pagamento puntuale del bollo auto.

La Finanziaria regionale 2024 prevede uno sconto del 10% sul bollo auto per i conducenti siciliani che risultano in regola con il pagamento. In aggiunta a questo sconto, viene proposto un ulteriore sconto del 10% per i contribuenti che scelgono di domiciliare il pagamento della tassa automobilistica tramite bonifico bancario.

Tra le misure introdotte si annuncia anche una finestra temporale per usufruire della misura “Straccia bollo”: fino al 30 giugno 2024, una volta che la normativa sarà approvata e entrata in vigore, sarà possibile pagare eventuali arretrati del bollo auto senza incorrere in sanzioni o interessi, a condizione che i pagamenti siano relativi a scadenze comprese tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2022.

GLI INCASSI SICILIANI DEL BOLLO AUTO

In Sicilia, al 30 novembre 2023 sono stati registrati incassi pari a quasi 401 milioni di euro, segnando un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo nel 2022 (circa 335 milioni di euro). Nel 2022, l’anno d’implementazione del programma “Straccia bollo”, si era già evidenziato un aumento del 33% negli introiti, raggiungendo la cifra finale di 251 milioni di euro, rispetto al 2021.