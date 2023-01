Si tira un respiro di sollievo

Dopo mesi di rincari soprattutto in ambito forniture gas e luce, e i gravi problemi economici che ne sono derivati, sembra finalmente giunto il momento che si possa tirare un respiro di sollievo. Buone notizie quindi per le famiglie.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato infatti che le nuove tariffe per le bollette dovrebbero essere circa il 40% più basse rispetto a quelle attuali, a partire dall’inizio di febbraio. Inoltre, ha spiegato che dall’1 aprile potrebbero essere applicati prezzi “politici” per una certa soglia di consumo, dopodiché si applicheranno le tariffe di mercato. La notizia potrebbe aiutare anche le attività economiche a ritrovare un certo ottimismo

Il ministro ha inoltre dichiarato che il sistema dovrebbe consentire a chi risparmia di non avere aumenti e che ci stanno lavorando per implementare queste modifiche entro marzo. Ha anche menzionato che il mercato del gas si è un po’ calmato e che ci sono altre fonti disponibili. Giorgetti ha poi rivendicato i successi del governo, sostenendo che non hanno fatto fallire lo Stato e che hanno utilizzato i fondi disponibili per ridurre le bollette per le famiglie e le imprese.