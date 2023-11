Bollette Iblea Acque: a Ispica uno sportello per i cittadini per eventuali errori di calcolo. L’iniziativa del consigliere Monaca

I cittadini verranno assistiti in maniera gratuita, lo annuncia il consigliere comunale di Ispica Paolo Monaca, del movimento politico di Cateno De Luca, il quale sottolinea come si sia arrivato a questo dopo le bollette, definite anomale, recapitate da Iblea Acque ai cittadini ispicesi. “La sede è quella del Patronato-Caf-Servizi al cittadino Inapi – spiega Monaca – dal 13 novembre chiunque potrà recarsi presso la struttura di via Francesco Crispi 14, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, portando con sé copia della fattura dell’acqua ricevuta e copia dei propri documenti di riconoscimento. Questo il primo step dopodiché ne seguiranno altri perché questa volta, nel dubbio, preferiamo tutelare i nostri diritti lesi nei modi consentiti dalla legge. C’è chi continua a bleffare sperando che nessuno si accorga di come sono gestite le cose. Non questa volta, però, perché i cittadini hanno il sacrosanto diritto di ricevere un servizio pubblico equo, efficiente e trasparente. E’ ridicolo anche il tentativo di qualche spiegazione con annessa marcia indietro. Alcune situazioni sono già cristallizzate negli atti e nei fatti”.

La questione andrà anche in Consiglio comunale, lo dice lo stesso Corrado Monaca.

“Siamo in attesa di conoscere la data del prossimo Consiglio comunale che abbiamo richiesto di convocare per approfondire e fare chiarezza su tutta questa surreale vicenda e sulla società in house Iblea Acque Spa che di pubblico, a quanto sembra, ha solo il capitale sociale e non anche doveri nei confronti di utenti e consumatori” – conclude il consigliere comunale.