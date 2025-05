Blitz a Ragusa: smantellata centrale dello spaccio nel centro storico

Un normale appartamento nel centro storico di Ragusa si è rivelato una centrale dello spaccio. In un’operazione lampo condotta dalla Squadra Mobile e dalle Volanti della Questura, un cittadino gambiano di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel suo appartamento, le forze dell’ordine hanno scoperto un arsenale di droga pronto per essere immesso sul mercato cittadino. Cocaina, crack, hashish, marijuana e contanti: è questo il bilancio del blitz che ha permesso di sequestrare: 252 grammi di hashish, 136 grammi di marijuana, 76 grammi di cocaina pura, 51 dosi confezionate di cocaina, 31 dosi di crack e 2.375 euro in contanti. Il tutto accompagnato da bilancini di precisione, bustine e materiale da taglio: gli strumenti del “mestiere” dello spacciatore.

Un “supermarket della droga”

Il sospetto andirivieni di persone da un’abitazione ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di intervenire. Dopo un’attenta attività di osservazione, è scattato il blitz. Il 25enne ha provato a opporre resistenza, ma è stato bloccato e condotto in manette nella Casa Circondariale di Ragusa. Un “supermarket della droga” nel cuore della città, secondo quanto emerso dalle indagini, con un flusso continuo di clienti a tutte le ore. La quantità e la varietà delle sostanze sequestrate fanno ipotizzare un traffico ben organizzato e radicato sul territorio.

La Procura della Repubblica di Ragusa ha avviato ulteriori accertamenti per ricostruire i contatti e i canali di approvvigionamento del giovane, che potrebbe essere parte di una rete più ampia.

