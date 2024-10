Birgi: Go To Fly lancia la rotta Trapani-Verona

Alla fiera internazionale del turismo TTG di Rimini, la società Airgest, che gestisce l’aeroporto di Trapani Birgi, ha concluso un accordo significativo con la compagnia aerea Go to Fly. Dopo il successo della rotta già attiva per Forlì, operata il lunedì e il sabato, Go to Fly ha deciso di aggiungere anche la tratta per Verona. Questa nuova rotta sarà attiva dal 2 dicembre all’11 gennaio, con due frequenze settimanali, sempre il lunedì e il sabato. Dopo la pausa invernale, riprenderà dai primi di marzo e continuerà per tutta l’estate.

Una nuova rotta

La rotta Trapani-Forlì, già portata a due voli settimanali da settembre, continuerà ad essere operata. Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha elogiato l’iniziativa, sottolineando l’importanza dell’investimento di Go to Fly, che ora punta anche su Verona, promettendo buoni risultati per le festività natalizie e per la stagione estiva. Ombra ha sottolineato come la partecipazione alla fiera abbia portato a un accordo così proficuo per l’aeroporto di Trapani.

Paolo Amodeo, responsabile operativo di Go to Fly, ha presentato la nuova rotta in una conferenza stampa, affiancato da Riccardo Pregnolato in rappresentanza dell’aeroporto di Forlì. Amodeo ha spiegato che, dopo il potenziamento della rotta Forlì-Trapani, l’azienda ha deciso di investire ulteriormente su Trapani con la nuova rotta per Verona, e si aspetta un ritorno positivo da questo investimento, confortato dai buoni numeri della stagione estiva.

