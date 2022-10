Bimbo ragusano ha bisogno di cure, si attiva la macchina della solidarietà. Ecco come

Un bambino ragusano che ha bisogno di cure e subito si attiva la macchina della solidarietà.

Sulla nota piattaforma GoFundMe è possibile effettuare una donazione per aiutare Giuseppe, 13 anni, ragusano, affetto da osteosarcoma osteoblastico. Il bambino ha avuto 3 recidive, adesso la malattia è al bacino destro e Giuseppe è a letto da un anno. Giuseppe ha fatto tanti cicli di chemioterapia, 4 interventi chirurgici ma la malattia cresce.

Assume tanti farmaci per la terapia del dolore. In Austria esiste un centro che con la radioterapia a protoni potrebbe dare giovamento in termini di dolore e diminuzione della massa tumorale e aiuterebbe nostro il bambino a vivere meglio.

“Aiutateci perchè sia i costi del trattamento che il trasporto sono abbastanza alti”, scrivono i genitori. Chiunque voglia fare una donazione, di qualunque entità, può collegarsi al sito: https://gofund.me/d4d89616