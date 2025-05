Bimbo di 7 anni travolto sotto gli occhi della sorella

Oggi pomeriggio, in via Colombo nel quartiere Stradanuova di Scicli, un bimbo di 7 anni è rimasto ferito dopo essere stato urtato da una Fiat 500 mentre attraversava la strada insieme alla sorella di 11 anni. Per ragioni ancora in fase di accertamento, il piccolo è stato sbalzato contro la carrozzeria del veicolo.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della Polizia Locale di Scicli, che hanno delimitato l’area per i rilievi e ascoltato testimoni presenti nel momento dell’impatto. Nel frattempo il 118 ha prestato le prime cure al bambino prima di trasferirlo in ambulanza all’ospedale di Modica.

Gli esami medici hanno evidenziato una sospetta frattura a una gamba: il piccolo paziente è in osservazione e sarà sottoposto a ulteriori radiografie per confermare la diagnosi. Fortunatamente la sorella, che lo accompagnava nell’attraversamento, non ha riportato conseguenze.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale, che dovrà verificare l'eventuale velocità del veicolo e l'osservanza delle norme di precedenza.

