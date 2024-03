Bimbi-atleti olimpici, in carrozzina e bendati insieme in un torneo di scherma integrata

La grande festa dello sport a Melilli domenica scorsa ha visto svolgersi il Torneo Promozionale per le categorie non agonistiche under 10 e la prova regionale paralimpica di scherma. L’evento, mirato a far incontrare bambini che si avvicinano al mondo della scherma, sia con attrezzature complete che con fioretti di plastica, ha suscitato grandi emozioni. La partecipazione di piccoli atleti sia in carrozzina che non vedenti ha reso l’evento ancora più speciale, creando un contesto inclusivo e di condivisione.

La naturalezza e la spontaneità con cui i bambini si sono mescolati, sedendosi in carrozzina o bendandosi per diventare “avversari per gioco”, rappresentano un importante messaggio di apertura e accettazione delle diversità. Queste esperienze contribuiscono a costruire le basi per un futuro senza limiti e pregiudizi, sia nello sport che nella vita quotidiana.

Nel frattempo, l’attività agonistica nazionale della Conad Scherma Modica riprende con la prova nazionale giovani ed assoluta al Polofiere di Lucca. Leonardo ed Edoardo Aprile, Matteo Cartia, Mattia Pitino e Fernando Scalora parteciperanno con l’obiettivo di qualificarsi per la fase finale dei Campionati Italiani di fioretto. Successivamente, si riprenderà con l’attività internazionale di Coppa del Mondo assoluta di fioretto maschile, con Giorgio Avola che si prepara per la gara negli Stati Uniti. La competizione a Washington DC sarà un’opportunità per riscattare prestazioni passate e conquistare punti per la qualificazione olimpica.

