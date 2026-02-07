Bimba ustionata da acqua bollente. L’incidente è avvenuto a Vittoria

Una bambina di 16 mesi è rimasta gravemente ustionata ieri sera a Vittoria. L’incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione, pare a causa di acqua bollente che avrebbe raggiunto la piccola. La bimba ha riportato ustioni nella parte sinistra del corpo, alle braccia, al torace, all’anca. Per fortuna l’acqua bollente non ha raggiunto il volto. Si tratta di ustioni gravi, particolarmente pericolose per la tenera età della bambina.

La piccola è stata trasportata all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per le gravi ustioni riportate è stato disposto il trasferimento al reparto Grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La bambina è stata presa in carico questa mattina dal Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale Cannizzaro, dove si trova ricoverata in terapia intensiva con ustioni su circa il 15% del corpo. Ha iniziato il trattamento specialistico.

