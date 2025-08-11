Bimba di due anni di Comiso muore in incidente stradale: i giovanissimi genitori gravi in ospedale

Sono giovanissimi i due genitori coinvolti nell’incidente di ieri sera in cui ha perso la vita la loro figlioletta di due anni, la piccola Carlotta Puccia. Un drammatico incidente stradale lungo la Strada Statale 514 “di Chiaramonte”, nei pressi di Licodia Eubea, in provincia di Catania, ha strappato per sempre la vita a una bambina di 2 anni, mentre i genitori sono ancora in gravi condizioni. Lo scontro, avvenuto frontalmente tra un’auto e un minivan. I genitori sono conosciutissimi in città: la mamma lavora in un panificio di piazza Maiorana, mentre il papà ha una ditta di Imbianchino. Anche la piccola Carlotta era conosciuta: frequentava l’asilo presso l’istituto Sacro Cuore di Comiso.

A commentare la notizia, il sindaco di Comiso, nonchè presidente della provincia, Maria Rita Schembari: “Quanto strazio, quanto dolore! Quest’estate ci sta opprimendo con un sentimento cupo di angoscia: oggi il funerale di Salah, che era giunto qui con tante speranze, e la cui mamma non potrà piangere stringendolo al petto; tra qualche giorno a Vittoria le esequie della famiglia Ruscica, padre e figlia, quest’ultima con tanti progetti e sogni ancora da realizzare. E poi, ieri sera, la notizia dell’ennesima tragedia: strappata alla vita una bimba, i genitori in serie condizioni. Nessuna parola può curare o alleviare tanta desolazione”. Raggiunta telefonicamente, il sindaco ha commentato: “Erano persone amate e apprezzate da tutti. I conoscenti sono esterrefatti e affranti. Io stessa sono affranta. Auguro a questi ragazzi di riprendersi la vita, anche se la vita non sarà più la stessa”.

Parole di dolore espresse anche dal vicesindaco di Comiso, Giuseppe Alfano : “Doveva essere una serata in cui ogni stella rappresentava un desiderio, ed invece un grandissimo velo di tristezza ha coperto il cielo e tutti i nostri cuori. Imploriamo questo stesso cielo, nonostante la tremenda disgrazia, ad assistere adesso i genitori. Piccola bimba, non doveva andare così. No. Tutti i nostri cuori e le nostre preghiere sono rivolti a te, stellina preziosa”.

Anche l’assessore Dante Di Trapani, raggiunto telefonicamente, ha espresso profondo dolore per quanto accaduto. Attualmente, i genitori della piccola sono ricoverati negli ospedali di Caltagiroe e Catania. Entrambi sono molto gravi, soprattutto la madre. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Stradale.

