Bike: terzo posto di Lampasona alla Coppa Ascensione di Floridia

L’Almo Nial Nizzoli protagonista domenica scorsa a Floridia in occasione della centesima edizione della Coppa Ascensione. Un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati e che non ha tradito le attese anche se fortemente condizionato dalle avverse condizioni meteo, visto e considerato che ha piovuto per tutta la durata della gara. Il ritorno al vecchio percorso ha, in qualche modo, favorito le performance della squadra che si è ben comportata sebbene sia mancata soltanto la vittoria.

E’ arrivato in volata al terzo posto, per quanto riguarda la categoria Allievi, Filippo Lampasona mentre si è piazzato quinto Luciano Marino. Da sottolineare, inoltre, l’ottavo posto di Donato Firullo. “I ragazzi – sottolinea Giuseppe D’Aquila a nome dell’Almo Nial Nizzoli – si sono impegnati allo spasimo. Per loro è stata una prestazione epica proprio perché per cinquanta chilometri costretti a pedalare sotto la pioggia. Quindi, è stato tutt’altro che semplice. Siamo, comunque, sulla buona strada e ritengo che domenica ci siano tutte le condizioni affinché si possa disputare la “nostra” gara, vale a dire il memorial Cannarella, nel modo migliore, cercando di puntare il più possibile in alto. Saremo di scena, con partenza da Grammichele e arrivo a Monterosso Almo, sia con la categoria Allievi sia con la categoria Juniores e proveremo a fare valere le nostre peculiarità. La concorrenza si annuncia spietata ma questo non ci spaventa perché, come detto, correremo in casa e proveremo a sfruttare nella maniera migliore la situazione”.