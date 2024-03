Bike: l’Almo Nial Nizzoli competitiva a Palermo, arrivano il terzo posto di Brancato e il successo di Centamore

A Palermo, per la seconda edizione del trofeo Sport & Nutrition tenutosi al parco della Favorita, in bella evidenza i corridori del Gsd Almo Nial Nizzoli. Tutta la squadra si è espressa su buoni livelli ma a meritare i riflettori della ribalta di certo Luca Brancato che ha colto il terzo posto dopo una performance, nella categoria Allievi, meritevole della massima attenzione, così come Clelia Centamore che ha battuto la concorrenza, nella categoria Allievi donne, giungendo al primo posto e regalando la gioia del successo alla compagine monterossana.

“Più in generale devo dire che i ragazzi hanno dato prova della loro capacità sportiva e della loro tenuta atletica – sottolinea Giuseppe D’Aquila per il Gsd Almo – sono stati assolutamente all’altezza della situazione nonostante la concorrenza fosse agguerrita. Hanno interpretato questa prova non semplice nella maniera migliore, dando prova di essere assolutamente collegati sulla stessa lunghezza d’onda del patron Auro Nizzoli che punta sempre in alto.

I risultati arrivati nel corso di questa competizione ci faranno trascorrere una serena Pasqua anche se continueremo ad allenarci e a prepararci in vista dei prossimi appuntamenti che si annunciano molto duri a cominciare da quello della settimana prossima che si terrà fuori regione. Abbiamo comunque visto di che pasta sono fatti i nostri ragazzi e, adesso, speriamo davvero che si possa arrivare a centrare un altro grosso bersaglio”.

