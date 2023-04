“Bidonville” a Vittoria: a quasi due mesi dalla denuncia nulla è cambiato. VIDEO



Sono passati quasi due mesi da quando il comitato Terre Pulite ha denunciato una gravissima situazione a Vittoria. Alcuni edifici abbandonati nei pressi della stazione ferroviaria sono dventati il rifugio di una quindicina di senzatetto che passano lì la vita. Oltre ad essere una bomba sociale ad orologeria pronta ad esploere a due passi dal centro cittadino, stupisce il fatto che nessuno, fino a questo momento, è intervenuto seriamente per fare qualcosa.

LA DENUNCIA DI TERRE PULITE



Il Comitato Terre Pulite non solo ha denunciato questo grave fatto, ma a tutt’oggi è l’unica associazione del territorio a occuparsi di dare almeno un po’ di ritostoro, sotto forma di cibo, a queste persone. Ma a parte loro, nonostante le denuce effettuate all’assessore di competenza e agli uffici comunali, nessuno si è mosso. Riccardo Zingaro, del comitato Terre Pulite, dichiara: “Nessuno al momento ha preso in mano la situazione. In quasi due mesi non è cambiato nulla. Ricordo, infatti, che la dneuncia è stata effettuata a marzo”.

SULLA VICENDA INTERVIENE FDL

Sulla vicenda è intervenuto Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Vittoria: “Vi sono decine di persone, alcune sembrerebbe in cattive condizioni di salute, che abitano in una situazione di estremo disagio e in strutture a rischio crollo, senza nemmeno i servizi minini ed essenziali. Bene ha fatto – prosegue il gruppo consiliare – il comitato Terre Pulite a segnalare questa terribile situazione di disagio che è finita anche in un servizio Rai e sulla stampa locale ma il Comune è rimasto inerte, come se il problema non riguardasse l’amministrazione e i Servizi Sociali”.