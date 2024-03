Benvenuta Primavera! Anche se sembra Natale. Previsioni meteo

Benvenuta Primavera. Temperature poco primaverili nel primo vero giorno della nuova stagione. La foto, che ci ha fornito un nostro lettore, è stata scattata stamani in contrada Tarderia, vicino Pedara, alle pendici dell’Etna ma il freddo sta colpendo anche a quote più basse, basti pensare che pomeriggio, a causa della grandine si è verificato un grave incidente stradale, allo svincolo autostradale di San Gregorio, con feriti che sono stati soccorsi e trasportati al Cannizzaro di Catania.

I pazienti, entrambi poco sopra i 60anni, sono fuori pericolo. Sono stati sottoposti ad approfonditi esami e visite al Trauma Center dell’Ospedale Cannizzaro, che hanno escluso conseguenze gravi. Uno dei due pazienti, con lieve trauma cranico, è stato dimesso ma dovrà ripetere tac per controllo. L’altro, con una ferita lacero contusa al capo che è stata suturata, è stato trattenuto ancora per osservazione. Per i prossimi giorni il meteo sulla Sicilia prevede ancora freddo. Come spiega meteogiornale.it, il mix di correnti sciroccali, divenute poi da levante, hanno causato un’ondata di maltempo in Sicilia, con meteo particolarmente avverso.

La regione è interessata da basse temperature, e soprattutto la parte orientale della regione, è stata interessata da maltempo, con precipitazioni nevose cadute a quote decisamente insolite. In montagna, sotto i 1000 m di quota, la neve è caduta copiosa. Ma è soprattutto nell’area etnea a quote più elevate che si sono verificate tormente di neve di eccezionale portata, con precipitazioni nevose anche superiori a 1 metro. A causare questa fase di cattivo tempo è stata un’area di bassa pressione, che giunta dal bacino occidentale del Mar Mediterraneo è transitata sino alla Sicilia, causando correnti orientali umide che hanno prodotto abbondanti piogge soprattutto a ridosso dei rilievi orientali. Inoltre, l’arrivo di aria più fredda, ha prodotto un abbassamento sensibile della temperatura ed ecco quindi che la pioggia si è trasformata rapidamente in neve.

