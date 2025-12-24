Benessere animale, oltre 20 milioni agli allevamenti siciliani

Oltre 20 milioni di euro per migliorare il benessere degli animali negli allevamenti siciliani e rafforzare la sostenibilità del comparto zootecnico. La Regione Siciliana ha pubblicato il bando per l’annualità 2026 destinato ad allevatori singoli o associati e a enti pubblici titolari di allevamenti, mettendo a disposizione una dotazione complessiva di oltre 20,9 milioni di euro.

La misura rientra nell’intervento Sra30 “Benessere animale – Azione A”, previsto dal Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale della Sicilia all’interno del Piano strategico della Pac 2023-2027. L’obiettivo è sostenere le aziende che scelgono di adottare volontariamente pratiche migliorative nella gestione degli animali, andando oltre gli standard minimi previsti dalla normativa, con ricadute positive sia sulla qualità della produzione sia sul rispetto degli animali.

Gli aiuti sono rivolti a chi investe in condizioni di allevamento più attente alla salute e al comportamento naturale dei capi, favorendo una nutrizione adeguata, ambienti più confortevoli, spazi che consentano una migliore espressione delle esigenze etologiche e un maggiore accesso all’esterno e al pascolo. Un approccio che punta a rendere l’allevamento più sostenibile e in linea con le nuove richieste del mercato e dei consumatori.

Possono accedere ai contributi le aziende che possiedono una consistenza minima di almeno sette unità di bestiame adulto per ciascuna tipologia animale interessata. Le specie coinvolte spaziano dagli avicoli ai bovini, dai bufalini a ovini, caprini, suini ed equidi, coprendo di fatto l’intero comparto zootecnico regionale.

La domanda di sostegno e pagamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Sian, il Sistema informativo agricolo nazionale. Il bando completo è consultabile sul sito di Sviluppo rurale Sicilia.

Il bando è disponibile sul sito Sviluppo rurale Sicilia a questo link.

