Beccato con 170 grammi di cocaina e una Panda rubata il giorno precedente: arrestato dalla Polizia a Vittoria

E’ stato tratto in arresto dalla Polizia il 26 marzo nel corso di una operazione di controllo condotta dalla Squadra mobile con la collaborazione degli agenti del commissariato di Vittoria e della Squadra cinofili di Catania. Gli agenti sono intervenuti in un luogo, lungo la statale 115 – nella zona che viene indicata localmente come ‘lo stradone di Gela’ – per controllare una struttura nella quale sono stati consumati degli altri reati in un recente passato.

L’ARRESTO

Nel corso del controllo, la polizia ha rinvenuto 170 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish e una Panda rubata il giorno precedente e modificata. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere con le ipotesi accusatorie di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e riciclaggio. Questa mattina l’udienza di convalida in carcere durante la quale il soggetto, assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Giuseppe Di Stefano ha sostanzialmente ammesso i fatti. Il pubblico ministero ha chiesto la convalida e la custodia cautelare in carcere; il difensore, invece, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il giudice si è riservato per poi pronunciarsi per la convalida e, come da richiesta della pubblica accusa, ha confermato la custodia in carcere. Il soggetto arrestato, che era in atto sottoposto a misure alternative alla detenzione, è attualmente a processo per una serie di furti di autovetture messi a segno nel corso del 2019 assieme ad altri soggetti; in quel caso le autovetture venivano smontate e i ricambi venivano rivenduti.

