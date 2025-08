Beach Volley, Lupo-Borraccino e They-Breidenbach trionfano a Marina di Modica nella tappa Gold del Campionato Italiano

Si è conclusa oggi pomeriggio, tra applausi e grande entusiasmo, la tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di beach volley, che ha visto trionfare Daniele Lupo e Davide Borraccino nel tabellone maschile e Chiara They e Sara Breidenbach in quello femminile.

Una tre giorni straordinaria, organizzata dall’associazione I Soci, presieduta da Fabio Nicosia, con il supporto della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Modica. Un evento che ha incantato non solo per il livello tecnico altissimo, ma anche per la cornice naturale mozzafiato offerta da Marina di Modica.

Finale Maschile: Lupo-Borraccino dominano Titta-Sacripanti

Nel maschile, Daniele Lupo (argento olimpico a Rio 2016 e cinque volte campione d’Italia) e Davide Borraccino si sono imposti in due set (21-17, 21-16) su Giacomo Titta e Mauro Sacripanti, coronando una cavalcata partita dalle qualificazioni. Si erano già affrontati a Catania in semifinale e anche a Modica, Lupo-Borraccino hanno confermato la loro superiorità.

«Giocare a Marina di Modica è strepitoso», ha dichiarato Lupo. «Un anno fa vinsi qui con Zaytsev, oggi con Borraccino: è una soddisfazione che certifica il nostro percorso di crescita. Dopo Catania, questo successo ha un sapore speciale». Lupo è stato premiato anche come MVP della tappa, tra il tripudio del pubblico.

Sul terzo gradino del podio salgono Davis Krumins e Marco Caminati, vincitori nella “finalina” contro Manuel Alfieri e Riccardo Iervolino (21-14, 21-16).

Finale Femminile: They-Breidenbach inarrestabili

Nel femminile, Chiara They e Sara Breidenbach (miglior giocatrice del torneo) centrano la terza vittoria Gold stagionale dopo Caorle e Montesilvano in Coppa Italia, battendo in finale Sharin Rottoli e Oriola Shpuza in tre set (21-13, 19-21, 15-11).

Una coppia in stato di grazia, che conferma il proprio dominio in questa stagione. Ottimo comunque il torneo di Rottoli-Shpuza, al loro miglior risultato stagionale dopo una progressione continua: quinto posto a Caorle, quarto a Catania e Marina di Ravenna, terzo in Coppa Italia.

A completare il podio, Giada Benazzi e Erika Ditta, vincitrici nella finale per il terzo posto contro Belliero-Puccinelli (21-12, 23-21).

Sorrisi anche per James Martins, allenatore di entrambe le coppie finaliste e figura di riferimento nel beach volley nazionale e siciliano.

Il cammino delle semifinali e dei quarti

Semifinali femminili dominate in due set da They-Breidenbach su Benazzi-Ditta e da Rottoli-Shpuza su Belliero-Puccinelli.

Nel maschile, Titta-Sacripanti hanno superato Krumins-Caminati (2-0), mentre Lupo-Borraccino hanno avuto la meglio in rimonta su Alfieri-Iervolino (2-1), in un match carico di adrenalina e spettacolo.

Quarti di finale femminili:

Belliero-Puccinelli bt. Mancinelli-Sestini 2-1

Rottoli-Shpuza bt. Barboni-Schwan 2-0

Benazzi-Ditta bt. Mattavelli-Tega 2-0

They-Breidenbach bt. Fezzi-Irene 2-0

Quarti di finale maschili:

Krumins-Caminati bt. Carucci-Ceccoli 2-0

Titta-Sacripanti bt. Marchetto-Dal Molin 2-0

Alfieri-Iervolino bt. Podestà-Martino 2-1

Lupo-Borraccino bt. Andreatta-Benzi 2-0

Il bilancio dell’organizzazione: «Un sogno diventato realtà»

Grande la soddisfazione del presidente de I Soci, Fabio Nicosia: «Volevamo creare un momento speciale, e ci siamo riusciti. Dopo il successo dello scorso anno, sognavamo di portare a Marina di Modica una tappa Gold. Quel sogno è oggi realtà. Il merito va a un lavoro di squadra straordinario, condiviso con le istituzioni e con chi ha creduto nel progetto. Le tribune piene, la diretta TV, l’alto livello del torneo e l’entusiasmo del pubblico hanno contribuito a valorizzare il nostro territorio. Abbiamo raccontato la bellezza della Sicilia dentro e fuori dal campo».

Presenti alla cerimonia di premiazione, sul centrale di Marina di Modica, i consiglieri federali Silvia Strigazzi e Davide Anzalone, il presidente del CT FIPAV Monti-Iblei Giovanni Giurdanella, il deputato regionale Ignazio Abbate e il sindaco di Modica Maria Monisteri.

