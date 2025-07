Basta animali al sole: a Ragusa multe fino a 5.000 euro, arrivata l’ordinanza

l Comune alza la voce in difesa degli animali in questi giorni roventi. Il sindaco Peppe Cassì ha firmato un’ordinanza urgente contro una delle abitudini più dannose dell’estate: lasciare animali su balconi, terrazze o cortili sotto il sole cocente, senza ombra, acqua o accesso a zone fresche. Un gesto che non è solo incivile, ma da oggi sarà anche sanzionato, con multe fino a 5.000 euro.

“Quant’è odioso – e pericoloso – restare al sole senza un filo d’ombra?”, si chiede Cassì. “Non vale solo per noi: riguarda anche e soprattutto cani, gatti e animali d’affezione, spesso lasciati in condizioni intollerabili”.

L’ordinanza è stata emanata in applicazione della nuova Legge 82/2025 sui reati contro gli animali, e prevede divieti severi: vietata la permanenza forzata degli animali in aree esterne senza ripari ombreggiati, acqua potabile e ventilazione adeguata. Vietato tenere i cani alla catena o legati con corde, salvo eccezioni certificate da un veterinario. Controlli affidati a Polizia Locale e ASP, con sanzioni da 500 a 5.000 euro per chi viola le regole.

Un’estate sotto controllo

“È inaccettabile – afferma l’assessore Andrea Distefano, con delega alla tutela degli animali – che ancora oggi si vedano cani legati al sole o costretti su balconi roventi. Questo provvedimento nasce anche grazie alla collaborazione con l’OIPA di Ragusa, che ha proposto l’ordinanza e che ringraziamo per il costante impegno sul territorio”.

