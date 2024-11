Basket: Virtus Ragusa e Pallacanestro Crema si sfideranno al PalaPadua domani alle 21

La partita tra Virtus Ragusa e Pallacanestro Crema in programma domani al PalaPadua alle 21 si preannuncia come un incontro importante per le ambizioni di salvezza di entrambe le squadre. Pur essendo ancora relativamente presto per parlare di sfida decisiva per la permanenza, l’incontro ha tutte le caratteristiche di un confronto chiave per risollevare il morale e la classifica.

La Virtus Ragusa, reduce da cinque sconfitte consecutive, ha attraversato una settimana di cambiamenti drastici, culminati con le dimissioni di coach Recupido. La panchina sarà affidata a Massimo Di Gregorio e Lia Valerio, che dovranno guidare la squadra nel tentativo di interrompere questa serie negativa. La squadra siciliana affronta la Logiman Crema, che ha da poco ingaggiato Giancarlo Sacco come nuovo allenatore. Il tecnico pesarese, già noto ai tifosi ragusani per la sua esperienza con la Virtus in A2 negli anni 1999-2001, ha finora registrato una sconfitta e una vittoria, quest’ultima ottenuta nell’ultimo turno contro la Bakery Piacenza.

Crema sembra essere in leggero miglioramento, avendo lasciato l’ultimo posto in classifica grazie alla recente vittoria. Tra i giocatori chiave della Logiman, spiccano Riccardo Murri, con una media di 14 punti a partita e una percentuale del 94% ai liberi, il play Valesin e l’ala Nejc Zupan, ex giocatore della massima serie slovena, che si è fatto notare per le sue qualità offensive. La partita sarà una sfida di resistenza anche fisica, considerando che Ragusa sta giocando con un calendario molto fitto. Nonostante le difficoltà, i padroni di casa puntano a fare risultato per risollevarsi e ritrovare fiducia.

Gli arbitri designati per la partita sono Rubera di Bagheria e Licari di Marsala, e la gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass.

