Basket: Virtus condannata alla retrocessione dalla rimonta del Cassino

Nulla da fare. Cassino regge meglio la tensione e chiudendo i conti condannando Ragusa alla retrocessione. Che ci sia tensione lo si percepisce dai primi minuti. La luce non aiuta; quella del crepuscolo riflette sul parquet di gioco. Siamo a gara 4. La Virtus deve vincere per impattare la serie e giocarsi l’ultima chance a Cassino per non retrocedere: ma non ce la fa.

Coach Di Gregorio schiera Kosic, Simon Bertocco, Adamu e Vavoli; Cassino scende in campo con Riva, Ghigo, Korzunov, Teghini e Truglio. Dopo i primi minuti di punto a punto e Ragusa che insegue, è una tripla di Simon a segnare il primo vantaggio per Ragusa che inizia a costruire in attacco ea controllare meglio in difesa. Una doppia segnatura di Adamu e Kosic – quest’ultimo ancora dall’arco – grande mettono il primo reale distacco portando Ragusa sul 15-10.

Capitano Vavoli garantisce concretezza; sono suoi altri 5 punti in fila con Ragusa a +9, 19 a 10. Il primo tempo finisce 24-13. Seconda frazione con Ragusa che in un momento di non grande splendore trova due bombe consecutive di Gloria e un gioco in transizione che premia Kosic servito alla perfezione da Vavoli. Ragusa è a +16. A 3’17 dal riposo grande la lampadina si spegne, o meglio se riaccende Cassino. Una rimonta a cui fa da contraltare la poca fortuna dalla lunga distanza della Virtus che butta via qualche occasione di troppo.

Cassino si fa sotto con Truglio, Terenzi e Riva per andare al riposo grande sotto di 6 lunghezze, 39-33. Tutto il vantaggio di Ragusa si sgretola. La sosta lunga è provvidenziale. Ragusa nei primi due quarti tira con un complessivo 42 per cento contro il 39 di Cassino ma gli ospiti sono al 52 per cento da 2 contro il 47 di Ragusa. Prima parte della terza frazione in favore di Ragusa che con Kosic e Vavoli torna al +9 a tre minuti trascorsi sul cronometro: siamo sul 44-35 ma Truglio e Terenzi prendono per mano Cassino e inizia nuovamente la rincorsa.

A due minuti a mezzo dall’ultima pausa, Cassino è nuovamente a -3 ma viene ricacciata indietro da una bomba di Bertocco. Nervosismo in campo. La frazione finisce sul 54 a 51 per i padroni di casa con il “solito” Truglio che sbaglia pochissimo e approfitta di tre liberi per un fallo fischiato a Simon: Cassino è nuovamente a -3. Pochi secondi dell’ultimo quarto, e per la prima volta nel corso del match Cassino agguanta il pareggio. Ultima frazione contrassegnata dalle iniziative di Teghini con Ragusa che ancora una volta inizia ad incupirsi: la pressione si fa sentire e Cassino ci sguazza mentre la Virtus perde lucidità. Punto a punto sino a 45 secondi dalla fine. La Virtus ha paura. L’ultima occasione la fallisce Bertocco, ma è il tiro della disperazione per agguantare i supplementari. Nulla da fare. Ragusa saluta la serie B nazionale. E’retrocessa

.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa – Bpc Virtus Cassino 65-68

Virtus Ragusa: Erkmaa, Piscetta ne, Bertocco 6, Simon 6, Gloria 9, Vavoli 17, Kosic 14, Calvi, Adamu 7, Ianelli 6. All.Di Gregorio



Bpc Virtus Cassino : Riva 12, Todisco, Ghigo, Korsunov 8, Terenzi 9, Pontone ne, Teghini 11, Beck 8, Truglio 16, Boev 4. All. Auletta

Parziali: 24-13; 39-33 (15-20); 54-51 (15-18); 65-68 (11-17).

Nota . Tiri da due: Ragusa 13/32 (40%), Cassino 21/45 (46%); Tiri da tre: Ragusa 7/25 (28%), Cassino 5/21 (23%); Tiri liberi: Ragusa 18/25 (72%), Cassino 11/13 (84%); Rimbalzi: Ragusa 40, Cassino 39; Assist, Ragusa 15, Cassino 12.

Arbitri: Spinello di Saronno e Marenna di Gorla Minore (Va)

© Riproduzione riservata