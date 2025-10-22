Basket Serie B: Virtus Ragusa seconda, Adeola protagonista della rinascita

Nell’arco di coach Gianni Di Gregorio c’è un’altra freccia pronta a colpire. Si chiama Emmanuel Adeola, classe 2004, passaporto nigeriano, e nell’ultima gara interna contro Brindisi ha messo a referto 21 punti da vero protagonista. Tornato a Ragusa dopo alcune stagioni da “girovago”, Ema – come lo chiamano i compagni – sembra finalmente aver trovato la propria dimensione.

Atletico, generoso, esplosivo: Adeola è già cresciuto in rendimento e minutaggio, con un impatto evidente su entrambe le metà campo. Ha punti nelle mani, una presenza costante a rimbalzo e la giusta mentalità difensiva. È il classico giocatore “pronto”, quello che ogni staff tecnico sogna di avere. E la Virtus ce l’ha.

“Ragusa è casa” – Le parole di Adeola

“Mi trovo benissimo – racconta l’ala della Virtus –. Stare qui significa essere tornato a casa. Ho un gruppo di compagni fantastici, molto uniti e simpatici. Mi sento davvero parte di questa squadra”.

Per Adeola, Ragusa è un ambiente familiare dove ha trovato fiducia, equilibrio e stimoli nuovi. E i risultati di squadra lo confermano: la SuperConveniente Virtus Ragusa occupa il secondo posto in classifica, a due lunghezze dalla capolista Matera.

Alle sue spalle, però, il gruppo delle inseguitrici è agguerrito: Monopoli, Brindisi, Viola Reggio Calabria e Molfetta, tutte con tre vittorie e una sconfitta. Segno di un campionato più equilibrato e competitivo rispetto alle scorse stagioni.

Prossimo impegno: Molfetta-Virtus Ragusa

Domenica prossima, al PalaPoli di Molfetta (palla a due alle 17), la Virtus sarà attesa da una sfida fondamentale per la vetta.

