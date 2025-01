Basket Serie B: La Virtus Ragusa cerca il riscatto contro la Rucker San Vendemiano

Domani sera al PalaPadua di Ragusa (ore 20), la Virtus affronterà la Rucker San Vendemiano in una sfida cruciale per rialzare le sorti della stagione. La gara rappresenta la seconda delle sei partite che la squadra siciliana dovrà affrontare in soli 20 giorni, un vero e proprio tour de force che includerà due turni infrasettimanali e quattro incontri casalinghi.

Il precedente e il contesto

Non sono passati nemmeno due mesi dall’andata contro la Rucker, che segnò un momento decisivo nella stagione della Virtus. Oltre alla sconfitta (85-76), il match fu caratterizzato dall’infortunio di Franco Gaetano, uno dei pilastri della squadra. Ora Ragusa è ultima in classifica, distante quattro lunghezze da Crema e Fiorenzuola, e si trova a dover lottare per invertire una stagione finora complicata.

La parola al coach

Coach Di Gregorio, deluso dalla recente sconfitta contro Faenza, si aspetta una reazione: “Nei primi due quarti abbiamo giocato con grande energia, come previsto dal piano partita, ma non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello d’intensità. Abbiamo pagato errori difensivi sul pick&roll e la solidità di Faenza ci ha puniti. Dobbiamo gestire meglio l’energia ed evitare la foga.”

Gli avversari

La Rucker San Vendemiano, quarta in classifica, arriva a Ragusa dopo una vittoria in volata contro Novipiù Monferrato, decisa da un canestro di Cacace. La squadra veneta si distingue per il miglior realizzatore del Girone A, Gluditis, che viaggia a una media di 21,6 punti a partita, supportato da giocatori chiave come Oxilia (12,8 punti e 7 rimbalzi) e Tassinari (10,9 punti e 5,6 assist).

Virtus: segnali di speranza

Nonostante le difficoltà, in casa Virtus ci sono buone notizie: si avvicinano i rientri di Ianelli e Calvi, già a disposizione in panchina contro i Blacks. La loro presenza potrebbe dare una spinta decisiva in una sfida che richiede il massimo sforzo da parte di tutta la squadra.

