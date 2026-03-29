Basket serie b interregionale. Virtus mantiene i nervi saldi e batte in casa Corato

di Giada Drocker – Una partita combattuta, giocata fisicamente e a tratti molto nervosa. Una guerra di nervi quella tra la Virtus Ragusa e il Fas Basket Corato nella gara valida per l’11.ma giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. Fuori Brown per una distorsione alla caviglia rimediata venerdì in allenamento, la Virtus schiera i due “piccoli”, Lanzi e Cardinali assieme a Iabelli, Peterson e Adeola; Corato scende in campo con Dip, Paoletti, Basile, Corral e Manisi. Primo quarto punto a punto e a ritmi non sostenuti. Finisce 19-16 in favore di Ragusa con Lanzi e Fabi che mettono il primo piccolo margine e alcuni recuperi difensivi di Ianelli. La seconda frazione si apre con una raffica di tiri dall’arco grande inaugurata da Manisi per Corato (ne mette dentro tre di fila) e da Adeola oer la Virtus Ragusa. Dopo appena due minuti e mezzo il punteggio schizza; per la prima volta Corato mette il muso avanti con tre lunghezze di scarto; ma il match inizia a farsi nervoso. Corato non risparmia colpi, e sulle mani addosso Ragusa si innervosisce, ma la reazione produce tre triple in successione con Fabi, Adeola e Lanzi, mentre Corato che aveva visto in Manisi il protagonista del quartino viene frenata dalla difesa virtussina. Si va al riposo grande con Ragusa a +12. Al rientro dagli spogliatoi Ragusa mantiene con Lanzi e Fabi il vantaggio fino a metà frazione quando con un parziale di 13 a zero Corato rosicchia punto su punto e si riporta sotto, 57-52. Sarà -2 con Basile a 15 secondi dallo scadere della terza frazione, ma Cardinali rimette margine. Adeola a fasi alterne ma la continuità dei “soliti” Lanzi e Fabi tolgono le castagne dal fuoco e riportano Ragusa ad un vantaggio sostanzioso che non viene più messo in discussione. Finisce 87 a 77 con merito per i padroni di casa.

Virtus Ragusa – Basket Corato 87-77

Il tabellino

19-16; 49-37 (30-21); 67-62 (18- 25); 87-77 (20-15)

Virtus Ragusa:Cantone ne, Cardinali 8, Piscetta 6, Fabi 22, Tumino 2, Adeola 15, Peterson 4, Lanzi 21, Iannelli 9. All. Di Gregorio

Basket Corato: Manisi 22, Cabodevilla, Dip 14, Rapini 3, Braga, Basile 6, Corral 12, De Rossi, Mulevicius 10, Diaz, Paoletti 10. All.Verile

*Note. Usciti per 5 falli: *

*Arbitri*: Catalano di Pedara (CT) e Shamsaddinlou di Messina



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