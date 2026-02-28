Basket, serie A2, la Passalacqua a caccia della vittoria in trasferta a Vicenza

La Passalacqua Ragusa riparte da una settimana di allenamenti in cui ha posto attenzione alle buone cose viste contro Matelica e ha lavorato, come di consueto, sulla partita che dovrà affrontare a Vicenza nel XXI turno del campionato di serie A2 femminile. Si gioca domenica 1 marzo al palazzetto dello Sport di via Goldoni a Vicenza, con inizio alle ore 20.00. Per la prima volta dopo mesi, le aquile ragusane hanno potuto allenarsi a ranghi completi e senza risparmio di energie, con Consolini, Labanca e Johnson integrate a pieno ritmo.

“A Vicenza, ci troveremo ad affrontare una squadra che è esperta; si è rinforzata con l’arrivo, nel girone di ritorno, di Alice Nori che ha rescisso il contratto con Faenza e ha dato profondità alla manovra di attacco – commenta Laura Perseu, assistant coach della Passalacqua – . Sotto canestro, attenzione a Kantzy che ha anche un ottimo tiro da fuori, mentre l’attacco ruota sulla gestione di Degiovanni e Fusari che è anche la migliore realizzatrice della squadra. Andiamo a Vicenza con l’intenzione di imporre il nostro ritmo, e daremo il massimo per portarci i due punti a casa”.

Le difficoltà degli ultimi mesi, dovute agli infortuni, hanno spinto le giocatrici a mettere in campo ogni energia, assumendosi maggiori responsabilità e puntando anche su nuove consapevolezze, in un percorso di crescita individuale e di squadra in miglioramento costante.

Le statistiche: la Passalacqua Ragusa in questo campionato ha realizzato 1127 punti, subendone 1097 ed è la terza migliore difesa del girone; al momento occupa il quinto posto in classifica, con 20 punti. In testa al girone, Matelica guida la classifica con 32 punti; segue Alpo a 28 punti. Per Ragusa 10 partite vinte e 8 perse. Vicenza è undicesima in classifica con 7 vinte e 11 perse con 1106 punti fatti e 1108 subiti. In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 42 per cento da 2 punti, il 26% da 3, e il 67% ai liberi con 755 rimbalzi totali. La squadra di Vicenza invece tira con il 41% da 2 punti, il 27% da 3, 73% ai liberi, con 771 rimbalzi totali all’attivo.



L’incontro sarà arbitrato dal signor Marco Toffali di Villasanta (Monza e Brianza) e la signora Alexa Castellaneta di Bolzano

