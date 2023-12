Basket femminile: Passalacqua vince a Milano

Tutto facile per la Passalacqua Ragusa, che supera senza grosse difficoltà l’ostacolo Milano nella prima delle tre gare che chiuderanno il girone d’andata del massimo campionato di basket femminile targato Techfind. Pur senza Milazzo e Yakubcova, a referto solo per onor di firma, (la slovacca non ha ancora smaltito i postumi del virus di qualche settimana fa) le biancoverdi non devono faticare troppo, con la gara praticamente già chiusa a metà del secondo quarto quando le iblee, trascinate dall’ennesima prova da “doppia doppia” di Oderah Chidom (alla fine, per lei, 24 punti e 12 rimbalzi) volano sul massimo vantaggio di 18 lunghezze prima di chiudere il secondo parziale sul 22-37. Al 35’ il vantaggio è di 20 lunghezze e da allora non c’è più partita. Ragusa vince col punteggio finale di 52-76.

“Ci servivano i due punti – commenta l’assistant coach Massimo Romano – e quella di oggi non era una partita facile. Anche a loro comunque mancavano alcune giocatrici ma non è mai facile approcciare a queste partite, anche per l’orario insolito in cui abbiamo giocato. Siamo comunque soddisfatti, abbiamo ruotato bene le giocatrici a nostra disposizione e adesso ci concentriamo per il match di mercoledì sera con Faenza che quest’anno ha giocato alla pari con squadre come Venezia, Bologna e Campobasso”.