Baroque Race, corsa nel Patrimonio dell’Unesco

Domenica torna la Baroque Race, una gara di 24 km che collega le località di Ragusa, Modica e Scicli, tutte e tre Patrimonio dell’Unesco. Questo aspetto distintivo rende la competizione una delle più amate nel calendario estivo siciliano, unendo corsa e turismo sportivo tra le bellezze barocche e i paesaggi mozzafiato del territorio, offrendo agli atleti un’esperienza unica.

La gara, intitolata alla memoria di Giorgio Buscema, è patrocinata dai tre comuni coinvolti e sostenuta dall’Assessore allo Sport Simone Digrandi. La collaborazione con la UISP Territoriale Iblei, guidata da Tonino Siciliano, e il supporto della ASD No al Doping Ragusa e della società Albani O.P. “Insieme secondo natura” come partner ufficiale, garantiscono il successo dell’evento.

Numerosi atleti di spicco hanno confermato la loro partecipazione alla Baroque Race, prova Nazionale FIDAL. Tra questi, Angelo Mandara, vincitore del Vivicittà ragusano e secondo classificato nella scorsa edizione della corsa da Ragusa a Scicli, affronterà rivali come Sebastiano Foti, Mario Piraino ed Enrico Pafumi. Tra le donne, Nadia Cozza, seconda lo scorso anno, si confronterà con Simona Sorvillo, vincitrice della Maratonina di Terrasini di quest’anno.

La partenza della gara avverrà dallo straordinario scenario di Ragusa Ibla, in Piazza Pola, alle 7:00. A Modica, invece, partirà la Baroque Sprint, una corsa di 10,2 km, sia agonistica che non, con lo start davanti al Teatro Garibaldi in Corso Umberto.

Per tutte le informazioni, è possibile visitare il sito www.maratonadiragusa.com.

