BAPS apre la nuova filiale di Trapani e completa la copertura in tutta la Sicilia

BAPS segna una nuova e importante tappa del proprio percorso di crescita inaugurando la nuova filiale di Trapani in Corso Piersanti Mattarella 60, nel cuore pulsante della città. L’apertura rappresenta un passaggio strategico determinante, che consente all’Istituto di completare la copertura territoriale in tutte le province siciliane, in linea con gli obiettivi del piano industriale Futura 2025-2027. Il traguardo arriva a un anno esatto dalla nascita della nuova BAPS, frutto della fusione per incorporazione tra Banca Popolare Sant’Angelo e Banca Agricola Popolare di Ragusa, un processo che ha rafforzato la capacità operativa e la visione di una banca moderna ma profondamente radicata nel territorio.

La filiale trapanese offre un servizio completo, dalla consulenza specializzata ai prodotti bancari tradizionali, con un’attenzione particolare al credito e al sostegno agli investimenti delle famiglie, dei professionisti e delle imprese del territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare un modello di banca vicina al cittadino, capace di ascoltare le esigenze reali e di tradurle in soluzioni concrete per contribuire allo sviluppo dell’economia locale.

«L’apertura della filiale di Trapani costituisce una nuova tappa strategica del percorso di sviluppo intrapreso dalla Banca», afferma Saverio Continella, Amministratore Delegato di BAPS. «Con questa presenza completiamo la copertura territoriale di tutte le province siciliane. La nostra rete sull’Isola, integrata con le sedi di Milano e Roma, ci consente di essere ancora più vicini ai clienti, offrendo competenza a valore aggiunto e supporto ai progetti di famiglie e imprese. È un modello che rafforza la capacità di generare valore e testimonia il nostro impegno a essere un interlocutore strategico per lo sviluppo dell’Isola».

Concetto ribadito anche dal Presidente Arturo Schininà, che sottolinea come BAPS rappresenti un’istituzione «profondamente radicata in Sicilia, autonoma ed espressione del territorio, impegnata a sostenere la crescita economica e sociale delle comunità attraverso strumenti moderni e una governance solida e affidabile». La nuova sede contribuisce a rafforzare un’identità che unisce tradizione e innovazione, con uno sguardo sempre più orientato alla sostenibilità, al digitale e al servizio personalizzato.

Con il nuovo sportello di Trapani si rafforza così il ruolo di BAPS come banca di riferimento per l’Isola, grazie a una rete capillare che oggi copre in modo omogeneo tutte le province siciliane, garantendo presenza, continuità e un supporto qualificato alle realtà locali.

