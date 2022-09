Bando incentivi Comune per razze bovine ed equine autoctone

Possono presentare istanza di partecipazione gli allevatori residenti e non residenti nel comune di Ragusa (purché le aziende ricadano all’interno del territorio comunale) possessori dei capi regolarmente iscritti nel Registro Anagrafico delle Razze Bovine Autoctone a limitata diffusione (e sottoposti ai controlli della produttività del latte e della carne) e/o nel Registro Anagrafico delle Razze Equine ed Asinine a Limitata Diffusione.

Nell’ambito delle somme destinate dall’Amministrazione a sostegno del comparto zootecnico, il contributo sarà riconosciuto per ogni capo nucleo, stallone o fattrice, e sarà ripartito in modo proporzionale al numero dei capi posseduti, attribuendo per il toro capo nucleo o per lo stallone una quota doppia di quella attribuibile alle fattrici.

“Con l’erogazione di tali contributi – conclude l’assessore Licitra – si vogliono premiare gli sforzi di quanti si dedicano ancora oggi, malgrado i legittimi interessi economici potrebbero spingerli ad altre scelte, a preservare e a tramandare la storia della nostra realtà contadina. È fondamentale coniugare la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone con la valorizzazione economica della filiera, al fine di affermare e promuovere la qualità delle nostre produzioni”.