Bandiere blu 2023: attenti alle fake news, nessun elenco è stato ancora stilato

Circolano in questi giorni numerosi elenchi sull’assegnazione delle bandiere Blu, anche per la provincia di Ragusa. Ma è tutto falso. La Fee, l’organizzazione che si occupa dell’assegnazione delle bandiere in provincia e in Italia, non ha ancora stilato nessun elenco ufficiale riguardanti le spiagge del 2023.

COMUNICAZIONE UFFICIALE BANDIERA BLU 2023

“Informiamo a fronte di molte segnalazioni da parte di Comuni, di un presunto elenco delle Bandiera Blu del 2023 apparso sul web, che non essendo ancora terminato il lavoro di valutazione, tale elenco è totalmente falso”. Questa è la comunicazione che la Fee ha scritto sulla propria pagina Facebook.

IL CASO

Ma com’è nata questa fake news? Tutto è partito dalla città di Riccione. Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, alcuni esponenti di minoranza del Comune avrebbero diffuso una falsa notizia secondo cui la città romagnola avrebbe perso l’ambito riconoscimento. Tutto questo è risultato falso, proprio alla luce di quanto riportato dalla Fee. Nessun elenco, infatti, è stato diffuso dalla federazione. Falsa, dunque, anche la notizia secondo cui le spiagge di Marina di Modica, Marina di Ispica, Pozzallo e Marina di Ragusa avrebbero riottenuto la bandiera blu. O meglio, è possibile che questo avvenga, come già accaduto nel 2022, ma nulla di ufficiale è ancora stato deciso.

R