Bandiera verde Eco-School per la Don Milani di Jungi: la scuola diventa modello di sostenibilità

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Il vessillo verde all’Istituto comprensivo “Don Milani” che per l’impegno di docenti e studenti ha ottenuto la prestigiosa “Bandiera Verde Eco-Schools”, il riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education) che viene assegnato annualmente a quelle scuole che si distinguono per l’impegno concreto nella tutela dell’ambiente e nella sostenibilità. Sono le abitudini di ogni giorno che hanno portato al riconoscimento a livello nazionale. Gli alunni delle sezioni della scuola dell’infanzia di via Pietro Nenni e di viale dei Fiori, le classi quarte della scuola Primaria ed alcuni alunni della Scuola Secondaria, guidati dai docenti e sostenuti dalle famiglie, si sono trasformati in veri e propri custodi del pianeta, lavorando su temi cruciali come la riduzione degli sprechi, la raccolta differenziata, il risparmio energetico e la valorizzazione del territorio locale. Grazie ad una progettualità attiva e a un forte spirito di squadra, la ‘Don Milani’ si conferma un punto di riferimento educativo per l’intera comunità di Scicli, dimostrando che per far crescere cittadini consapevoli servono idee chiare, passione e, soprattutto, un pizzico di cuore verde – spiega l’istituto scolastico – il risultato è stato raggiunto grazie anche all’impegno dell’ex dirigente scolastica Carmela Paolino ed al lavoro svolto dall’attuale dirigente Michele Agnello che ha accolto con entusiasmo e continuità il percorso Eco-Schools. La sua determinazione nel dare seguito a un progetto così ambizioso ha permesso alla comunità scolastica di non disperdere il lavoro svolto precedentemente. Le referenti del progetto sono state le maestre Rita Mirabella, Luisa Arena e Franca Trovato, oltre alla professoressa Gaetana Arancio che si è spesa in particolar modo nel tagliare questo importante traguardo, per la comunità scolastica.

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