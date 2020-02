“Bandiera Verde 2020” alla spiaggia di Scoglitti - Ragusa Oggi

“Bandiera Verde 2020” alla spiaggia di Scoglitti

Anche per quest’anno il litorale di Scoglitti riceve il riconoscimento della “bandiera Verde”, dato dall’Associazione italiana Pediatri e assegnato a tutte quelle spiagge che hanno le caratteristiche specifiche a misura di bambino.

In Sicilia, l’Associazione Pediatri italiani ha assegnato 16 Bandiere Verdi e Scoglitti con le sue spiagge ha confermato di avere ancora le carte in regola; dall’acqua limpida e bassa vicino alla riva, alla sabbia fine per i giochi di spiaggia che riguardano la costruzione di torri e castelli, ad un adeguato numero di bagnini e scialuppe di salvataggio, fino alle aree attrezzate per i giochi e ai punti di ristoro.

“Si tratta di un riconoscimento significativo nell’economia turistica del territorio legato ad uno dei segmenti più diffusi che è proprio quello delle famiglie- hanno commentato i Commissari Straordinari – e per questo motivo può costituire una delle tappe più significative da cui far partire il rilancio turistico”.