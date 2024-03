“Banda Bassotti”: 7 indagati fra Pachino e Modica

Gli agenti del commissariato di Pachino hanno notificato a sette indagati un avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura di Siracusa nell’ambito dell’operazione denominata “Banda Bassotti”, del 15 febbraio scorso.



La polizia, eseguendo l’ordinanza del Gip, aveva arrestato quattro dei sette indagati per rapine, furti ed estorsioni commesse tra Pachino, Noto, Rosolini e Modica, da luglio a settembre 2019. Nel corso delle indagini e’ emersa la pericolosita’ del gruppo, per via dei metodi violenti per compiere le rapine,

