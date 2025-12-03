Bagolari, Morus e Paulownia: cresce il patrimonio arboreo di Ragusa

Nuovi alberi piantumati a Ragusa. L’Amministrazione Comunale di Ragusa, tramite l’assessorato al Verde Pubblico, ha reso noto l’esito dei recenti interventi di piantumazione e ha annunciato ulteriori azioni di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo cittadino. L’iniziativa rientra in un piano complessivo volto a incrementare il verde urbano e a garantire la sicurezza e la salute degli alberi nel territorio. La notizia è stata resa nota dall’assessore Giovanni Iacono.

Nuove piantumazioni nel territorio comunale

Nei primi tre giorni della settimana sono stati piantumati 24 nuovi alberi in diverse aree: Via Sergio Ramelli (Ragusa): 4 Bagolari e 2 Morus. Area verde via Cupoletti (Zona Artigianale, Ragusa): 5 Bagolari. Via Portovenere (Marina di Ragusa): 13 Paulownia, una specie nota per la rapida crescita

Nei prossimi giorni è prevista la piantumazione di ulteriori 10 Bagolari nei pressi dell’area “Alta Sfera” a Ragusa, rafforzando così la presenza di alberi nel territorio e migliorando la qualità dell’ambiente urbano.

Interventi di rimozione per garantire sicurezza

Parallelamente alle nuove piantumazioni, è previsto un intervento di rimozione di 4 Bagolari in via Vasco De Gama a Marina di Ragusa. Le piante, piantate anni fa a ridosso di abitazioni e marciapiedi stretti, hanno sviluppato apparati radicali che possono compromettere la stabilità di edifici e strade. La rimozione è stata programmata a seguito di una perizia agronomica e segue le norme del Regolamento del patrimonio arboreo e del verde approvato nel 2020.

