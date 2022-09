Bagno di folla per Conte (M5S) a Marina di Ragusa. VIDEO

Bagno di folla a Marina di Ragusa per il leader del M5S accolto da cori di centinaia di persone che gridavano “Conte, Conte!”. Un cittadino gli ha detto: “Presidente devono fare i conti con noi”, e l’ex premier Conte ha replicato: “Hai detto bene, facciamo paura perché i nostri valori sono forti, lavoriamo per il popolo non per i privilegiati”.

“Con noi ci sono campioni antimafia com l’ex procuratore nazionale antimafia Federico De Raho e l’ex Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato. E’ andato via chi ha rinnegato le nostre battaglie. Noi andiamo avanti per la nostra strada”. A dirlo, in un comizio affollato a Marina di Ragusa, il leader del M5S Giuseppe Conte accompagnato da vari candidati alle prossime elezioni tra cui Stefania Campo, candidata al Parlamento della Regione SIciliana.

Dalla scalinata da cui domina la piazza, Conte attacca Calenda: “Propone inceneritori in tutta Italia – dice l’ex premier il cui movimento e’ contrario – ma lo vuole fare mandando l’ esercito a dispetto delle comunicazioni di tutte le comunita’. Cosi’ non puoi governare l’Italia – dice – stattene a casa! L’unico tuo merito e’ voler riportare Renzi in parlamento, hai detto tutto e il contrario di tutto, facci capire quale e’ il tuo programma” e sempre rivolgendosi direttamente a Calenda contesta la sua opposizione allo spostamentondi bilancio: “Hai detto che non si doveva fare, ora in campagna elettorale hai scoperto che siamo in difficolta’ e che bisogna farlo. Insomma, Calenda bisogna prenderlo con calma a seconda del giorno pari o dispari. Ha solo una costante: con la sua operazione politica, dopo che dichiarava che politica di Renzi gli faceva orrore, riportera’ Renzi in Parlamento”.

Rincari dell’energia, ciclo virtuoso dei rifiuti, politiche attive del lavoro. Il leader del Movimento 5stelle riprende anche nella tappa di Marina di Ragusa i temi caldi di campagna elettorale. “Sto toccando con mano le difficolta’ e le sofferenze ma percepisco anche la speranza e la voglia di cambiamento. Il vento che sta soffiando e’ vento di rinnovamento e noi siano disponibili ad intercettarlo”. Ma non eravate gia’ vento di cambiamento? “Eh, si’ pero’ e’ chiaro che se non abbiamo una diretta responsabilita’ di governo il cambiamento e’ difficile. Ecco perche’ questa volta i siciliani devono darci una investitura di fiducia ancora maggiore”

Ne ha anche per il Pd di Letta che ha definito il nostro salvataggio a 30/40 mila aziende “come un piccolo calcolo elettorale, salvo poi intestarsene i meriti”. E ha aggiunto: “Il Pd non lo capisco piu’, ci rinuncio; hanno fatto accordi con tutti. Quando si tratta di prendere i nostri voti stanno con tutti e noi noi siamo irresponsabili. Bene! Statevene per i fatti vostri, noi siamo coerenti”. Una battuta anche rivolta a Di Maio: “Abbiamo rinforzato la squadra, se ne e’ andato via chi ha rinnegato le battaglie del passato, senza pero’ dimettersi ma fondando un nuovo partito elettorale. Buona strada. Noi siamo altro”.