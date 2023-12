Babbo Natale in carrozza non arriva a…Donnalucata. L’evento, al suo nono anno, è stato annullato

Da capire da che parte stanno le ragioni. L’unica certezza è l’annullamento dell’evento natalizio che il 26 dicembre si sarebbe dovuto tenere a Donnalucata per il nono anno consecutivo. Partita in sordina l’iniziativa, nel tempo è diventata l’evento attrattivo del litorale ibleo durante le feste natalizie e di fine anno. La sfilata delle carrozze d’epoca con su Babbo Natale è stata di grande richiamo nel panorama delle vacanze di fine anno. Anno 2023 è polemica in una borgata dove gli abitanti ed i sodalizi che vi operano fanno salti mortali per rendere vivo il centro turistico-marinaro.

Quest’anno doveva essere la nona edizione. Babbo Natale in carrozza per le vie della borgata. Perchè non si fa?

L’associazione “Fonte delle ore” e l’ associazione turistico culturale don Francesco Ammatuna ne spiegano i motivi. Motivi legati al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’evento. “Non è stata ottenuta dal Comune l’autorizzazione prevista dalla legge e richiesta dalla Questura, nonostante le verbali rassicurazioni, senza alcun supporto neanche informativo sulle integrazioni documentali richieste dalla Questura, nonostante sia stata nostra cura presentare le istanze ed il progetto complessivo degli eventi natalizi con congruo anticipo lo scorso 3 novembre – spiegano i due sodalizi – in assenza delle opportune documentazioni non trasmesse ai vari organi, con rammarico ci siamo trovati costretti ad annullare l’evento. Tutto ciò ci rattrista e rammarica perché dietro ogni evento c’è un lavoro di squadra non indifferente in cui abbiamo sempre creduto e per cui ci siamo spesi sacrificando tempo, denaro e risorse umane”.

E l’Amministrazione Marino?

“Oltre a dare il contributo richiesto è stato dato anche il patrocinio gratuito per l’utilizzo di Palazzo Mormino e dell’Area giardinata, l’esenzione del suolo pubblico e tasse affissioni, l’utilizzo gratuito dell’energia elettrica pubblica per luminarie e per eventi – spiega il sindaco Mario Marino – è chiaro che il Comune di Scicli e l’Amministrazione è stata e sempre sarà di supporto alle Associazioni ed all’organizzazione di queste tipologie di eventi. Volevo altresì invitare i cittadini ad andare a visionare la delibera numero 222 del 06 dicembre 2023 nel sito del Comune di Scicli e di soffermarsi al punto 10 che descrive gli obblighi delle Associazioni proponenti, tra cui quello di farsi carico di ogni incombenza amministrativa ed organizzativa inerente lo svolgimento dell’iniziativa esonerando il Comune di Scicli da ogni responsabilità che possa derivarne in tal senso. Provvedere in proprio a garantire che gli eventi si svolgano nel rispetto delle garanzie di safety (misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone, previste dalla vigente normativa in materia in occasione dello svolgimento di pubbliche manifestazioni). Nonostante il parere negativo degli organi superiori competenti e l’ incongruenza dell’istanza presentata dall’Associazione descritta come Babbo Natale in Carrozza si scopre che avevano aderito alla parata circa 14 carrozze quindi l’obbligo dell’ambulanza equina e la presenza di un veterinario e pur di favorire lo svolgimento il sottoscritto si era proposto di assumersi le responsabilità del caso e ne erano a conoscenza anche gli organizzatori”.