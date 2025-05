Baarìa Film Festival: il cuore del cinema insulare batte a Bagheria

Si accendono i riflettori sulla prima edizione del Baarìa Film Festival, il primo evento italiano interamente dedicato al cinema insulare, che trasforma la città natale di Giuseppe Tornatore in un crocevia internazionale di storie, isole e visioni.

Con oltre 1.140 film iscritti da tutto il mondo, il festival – in programma tra proiezioni in sala e serate sotto le stelle a Villa Cattolica – ha annunciato i primi sette lungometraggi in concorso, selezionati tra opere inedite e autentiche gemme del circuito festivaliero internazionale.

Tra questi spiccano ben tre film che hanno rappresentato i rispettivi Paesi agli Oscar 2025: Old Fox di Ya-chuan Hsiao (Taiwan), toccante romanzo di formazione nella Taipei degli anni ’80, Under the Volcano di Damian Kocur (Polonia), che racconta l’esilio forzato di una famiglia ucraina a Tenerife, My Late Summer di Danis Tanovic (Bosnia), dove l’eredità familiare diventa pretesto per una scoperta interiore su un’isola selvaggia.

Cuba, Repubblica Dominicana, Russia e Finlandia completano il quadro dei primi selezionati: La Mujer Salvaje di Alàn Gonzàlez, struggente ricerca materna tra le strade dell’Avana, Insular di Héctor M. Valdez, viaggio psicologico tra naufragio e redenzione, Stormskerry Maja di Tiina Lymi, potente affresco storico dalle gelide Isole Åland, Fog di Natalia Gugueva, thriller d’atmosfera in una stazione meteorologica dimenticata dal mondo.

La giuria dei lungometraggi, composta da Roberta Torre, Uberto Pasolini e Marco Amenta, assegnerà i premi principali, mentre i cortometraggi saranno valutati dal regista Nico Bonomolo, dallo sceneggiatore Paolo Pintacuda e dalla fotografa e docente Anna Fici.

Attesissimi gli ospiti speciali: il premio Oscar Giuseppe Tornatore, che riceverà un omaggio nella sua Bagheria; il bosniaco Danis Tanovic, già vincitore dell’Oscar con No Man’s Land; l’attore Luigi Lo Cascio, il cineasta Daniele Ciprì e la regista Costanza Quatriglio, che presenterà in anteprima il suo nuovo film Il cassetto segreto.

Il Baarìa Film Festival è prodotto dall’associazione Kinema con la direzione artistica del critico Alberto Anile e la direzione generale del giornalista Andrea Di Quarto, ideatore del progetto. Tra i partner istituzionali, il Comune di Bagheria, la Regione Siciliana, la Sicilia Film Commission e il Museo Guttuso.

Per info e programma: www.baariafilmfestival.com

