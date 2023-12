Avvicendamenti e promozioni alla Questura di Ragusa

Cambi ai vertici in Questura. Arriva un nuovo capo di Gabinetto; si tratta del vice questore Gianluca Gennaro. Assegna dal Dipartimento di Pubblica sicurezza e in Polizia da vent’anni, ha avuto come ultimo incarico la vice dirigenza del XI Reparto Mobile di Palermo. Gennaro prende il posto del Primo dirigente – neo promosso – Rosario Amarù che passa a dirigere la Divisione polizia anticrimine retta fino ad ora dall’ex capo di Gabinetto Domenico Demaio.

Per DEMAIO cambio incarico e provincia: è stato assegnato a a Catania con l’incarico di Dirigente del X Reparto Mobile

Novità anche per quanto riguarda i commissariati di Pubblica sicurezza di Modica e Comiso.

Il vice questore aggiunto Lorenzo Cariola, che per due anni ha guidato il commissariato di Comiso, passa alla guida di Modica cambiando la reggenza con il commissario capo Eva Carpentieri che si insedia a Comiso

Nell’organico della questura di Ragusa arrivano anche 13 nuovi ispettori di Polizia; quattro in trasferimento da altre questure e 9 vincitori di concorso.

Le nomine sono state comunicate dal questore Vincenzo Trombadore. Un rafforzamento che porterà “un contributo ancora più qualificato al servizio dei cittadini” e che è frutto anche della esperienza maturata dai funzionari nelle varie aree della gestione delle tematiche che riguardano la sicurezza pubblica.