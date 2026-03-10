Avimec Modica, ultimo atto al PalaRizza: domenica sfida a Napoli prima dei playoffc

Ultima fatica della regular season per l’Avimec Modica che domenica alle 18 tornerà in campo al PalaRizza per affrontare la Gaia Energy Napoli nell’ultima gara casalinga del campionato di Serie A3.

Dopo tre giorni di pausa concessi da coach Enzo Distefano, la squadra modicana è tornata ad allenarsi per preparare al meglio un match che può risultare decisivo per il piazzamento finale in classifica.

Le motivazioni non mancheranno su entrambi i fronti. Da una parte i biancoazzurri della Contea, determinati a conquistare l’intera posta in palio per provare a chiudere la stagione regolare al quarto posto e presentarsi ai playoff con entusiasmo e fiducia. Dall’altra Napoli, che arriverà a Modica con la necessità di raccogliere punti preziosi per evitare la retrocessione diretta e giocarsi la permanenza in categoria ai playout.

Prima della sosta del campionato, l’Avimec Modica stava attraversando un buon momento di forma, e la settimana di lavoro servirà proprio a mantenere alta concentrazione e ritmo in vista della fase più importante della stagione. L’obiettivo è chiaro: chiudere bene la regular season e arrivare agli spareggi promozione con il morale alto. L’avversario dei playoff si conoscerà solo domenica sera, al termine dell’ultima giornata, quando saranno definiti i piazzamenti delle squadre dei due gironi che si contenderanno il salto di categoria.

Il pubblico del PalaRizza è pronto a fare la sua parte per spingere l’Avimec Modica verso un finale di stagione che promette ancora emozioni.

