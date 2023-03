Aveva rubato salumi e catalizzatori dalle auto in sosta: beccato il ladro di Giarratana

E’ stato individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un 22enne catanese accusato di essere responsabile di una serie di furti avvenuti nel centro di Giarratana.

In particolare, tutto è iniziato l’11 gennaio, in seguito alla denuncia del titolare di una nota salumeria di Giarratana. Il proprietario dell’esercizio commerciale denunciava un furto per un valore complessivo di circa 2 mila euro. Qualcuno, aveva forzato la porta d’ingresso e aveva rubato salumi e contanti.

NON SOLO SALUMI: IL LADRO AVEVA RUBATO ANCHE DALLE AUTO IN SOSTA

I Carabinieri di Giarratana, anche a seguito della visione delle immagini di video sorveglianza, sono riusciti a individuare un giovane catanese che aveva agito insieme ad altre due persone tutt’ora ignote.

Durante la stessa notte, si era reso responsabile anche del furto di sei catalizzatori asportati da altrettante autovetture parcheggiate nelle strade. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato in concorso.