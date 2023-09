Aveva rubato in un panificio di Comiso e poi è evaso dai domiciliari: arrestato straniero

E’ evaso dai domiciliari e per questo è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Comiso. Si tratta di uno straniero di 26 anni con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

L’ARRESTO

L’uomo era stato arrestato dopo un furto, avvenuto con la collaborazione di un altro straniero, ai danni di un panificio di corso Ho Chi Mihn. In quell’occasione, aveva rubato birre, dolci e denaro. Nonostante la misura dei domiciliari, si è allontanato senza autorizzazione e per questo è stato nuovamente arrestato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari.