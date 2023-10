Aveva nascosto 16 kg e mezzo di droga nei borsoni: arrestato vittoriese

Un vittoriese di 67 anni. C.G., è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti: aveva in casa 16 chili e mezzo di hashish e 200 grammi marijuana. I carabinieri avevano ricevuto informazioni sulla presenza di due borsoni, contenenti armi, nascosti nella casa di un uomo residente a Vittoria.

LA DROGA NEI BORSONI

Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto i due borsoni segnalati nascosti in un soppalco nel bagno dell’abitazione e nei due borsoni c’era la droga. La sostanza è stata sequestrata, e C.G. è stato arrestato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Secondo quanto è emerso, la vendita al dettaglio della droga avrebbe potuto fruttare fino a 170 mila euro. Per il quantitativo ingente, il 67enne è stato arrestato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere in attesa del processo