Aveva commesso reati a Ragusa, arrestato 38enne a Pisa

I carabinieri della sezione radiomobile di Pisa hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 38 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 9 luglio dalla Procura della Repubblica di Pisa. L’uomo era stato condannato per reati commessi tra il 2016 e il 2022 nelle città di Ragusa, Caltagirone e Pisa. Le accuse includono reati contro pubblici ufficiali, contro il patrimonio, contro la persona e violazioni in materia di stupefacenti. Dovrà scontare una pena di 2 anni, 9 mesi e 28 giorni di reclusione, oltre a una multa di 1.200 euro. Dopo le formalità in caserma, è stato trasferito alla casa circondariale di Pisa.

