Aveva aggredito una giovane commerciante a Comiso: arrestato per violenza sessuale

L’episodio si è verificato giovedì scorso: un cittadino di origine algerina di 23 anni, ha tentato di aggredire una giovane commerciante di Comiso, una 33enne, e per questo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale.

L’UOMO SI E’ ABBASSATO I PANTALONI E L’HA COSTRETTA CONTRO UNA VETRINA

La donna stava uscendo dalla sua attività commerciale ed era in compagnia di un’amica e della figlioletta dell’amica e mentre stava tentando di raggiungere il marito in auto un uomo le si è avvicinato rivolgendole apprezzamenti. Poi, si è abbassato i pantaloni costringendola contro una vetrata. La donna ha urlato disperatamente e il marito è riuscito a raggiungerla: dopo la colluttazione, l’uomo è riuscito a fuggire ma subito dopo è tornato sul posto in compagnia di altri connazionali. Il marito della donna ha cercato di resistere ma per fortuna sono arrivati anche dei passanti che hanno messo in fuga gli aggressori. La polizia di Comiso e Vittoria è arrivata sul posto: grazie alla descrizione degli aggressori in pochi minuti sono stati bloccati sia l’uomo che i uo complici.

Su disposizione del PM di turno, l’algerino è stato arrestato e portato in carcere a Ragusa. Denunciato un stato di libertà anche un complice, un 20enne di nazionalità tunisina.