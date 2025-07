Autoporto di Pozzallo, iniziati i lavori: nuovo snodo strategico per i traffici con Malta, investimento da 6 milioni di euro

Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori per la realizzazione di un nuovo Hub logistico nell’area retro-portuale di Pozzallo, destinato a diventare un punto strategico per l’import-export tra la Sicilia e Malta. Si tratta di un Autoporto moderno che offrirà una base operativa avanzata per imprese, operatori logistici e distributori attivi nei traffici internazionali.

L’area, che si estende su 24.000 mq, comprenderà parcheggi, spazi di stoccaggio, uffici, strutture ricettive e aree di immagazzinaggio, pensate per ottimizzare i flussi commerciali tra le due sponde del Mediterraneo.

A sostenere l’intero investimento, pari a 6 milioni di euro, è Virtu Ferries, compagnia leader nei collegamenti marittimi tra Malta e Sicilia, che ogni anno effettua circa 1500 viaggi tra i due porti.

Negli ultimi anni i traffici tra Malta e Pozzallo hanno registrato una crescita significativa, e la nuova infrastruttura punta a rafforzare ulteriormente i legami economici e logistici tra i due territori, contribuendo allo sviluppo dell’intero sistema portuale pozzallese.

