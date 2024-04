Automobile piomba su autobus che trasporta studenti. Ecco cosa successo a fine scuola

L’auto, una vettura di grossa cilindrata, è andata a collidere il pullman sul quale viaggiavano trentadue studenti dell’indirizzo agrario dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” di Scicli. Danneggiata la parte anteriore del mezzo abilitato al trasporto degli studenti da e per la scuola sita in contrada Bommacchiella nell’entroterra fra Donnalucata e Scicli. L’incidente si è registrato poco prima delle 14 quando gli studenti avevano terminato le lezioni e facevano ritorno nelle loro abitazioni. In particolare dovevano raggiungere la cittadina di Santa Croce Camerina dove molti di essi risiedono con le famiglie. Famiglie che, nell’immediatezza dell’incidente, sono state tutte avvertite al fine di tranquillizzare sullo stato di salute dei figlioli. Pronto l’intervento della Dirigenza scolastica e del corpo docente assicurando vicinanza all’autista ed agli alunni.

L’incidente sul rettilineo in prossimità di contrada Torre, a monte della frazione di Donnalucata, la circonvallazione che unisce il versante di Marina di Ragusa con quello della borgata e quello di Scicli.

Per cause in corso di accertamento la vettura si è scontrata con il pullman. L’uomo che era alla guida dell’automobile è stato soccorso dall’equipe del 118 che è intervenuta sul posto dopo che è scattato l’allarme. Ne è seguito il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione di Donnalucata ed il personale della Polizia Locale di Scicli. Stanno tutti rilevando l’incidente e capirne le cause che lo hanno provocato.

La scuola agraria del “Quintino Cataudella” appena due notti fa aveva subito il furto di tre trattori parcheggiati all’interno dei magazzini dell’Istituto di contrada Bommacchiella. Era stato un duro colpo al quale si aggiunge, ora, questo dell’incidente stradale.

